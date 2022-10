Samp - Roma, Ferrero in pericolo: necessario l'intervento della polizia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A far arrabbiare i tifosi della Sampdoria questa sera non è stata tanto la sconfitta per 0-1 contro la Roma, quanto la presenza sugli spalti di Massimo Ferrero, arrestato pochi mesi fa con l'accusa di bancarotta fraudolenta. I supporters blucerchiati da tempo ormai mostrano una pesante ostilità verso il loro ex presidente, soprattutto stasera: circa un centinaio di tifosi si sono mossi dalla gradinata Sud per dirigersi verso l'imprenditore, seduto in tribuna. Col sottofondo di cori pesantissimi, è stato necessario l'intervento della Polizia per placare gli animi, mentre l'attuale presidente Marco Lanna ha abbandonato lo stadio. Per Massimo Ferrero quella di stasera era una partita molto particolare, poichè non ha mai nascosto la sua fede giallorossa.