Sampdoria: Colley rientra dalla squalifica, Murillo saluta la Serie A

Il prossimo avversario in campionato della Lazio sarà la Sampdoria di mister Ranieri. L’ex allenatore della Roma, per il match in programma sabato pomeriggio all’Olimpico, potrà contare su Omar Colley, rientrato dalla squalifica che aveva scontato contro il Brescia per somma di ammonizioni. Un blucerchiato, invece, ha salutato il club e la Serie A: si tratta di Jeison Murillo, che è ufficialmente un nuovo giocatore del Celta Vigo.

