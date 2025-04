Sampdoria, due ex Lazio nello staff del neo allenatore Evani: ecco chi sono

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria perde in casa dello Spezia e sprofonda sempre di più. Il giorno seguente viene messa in atto la rivoluzione: via il direttore sportivo Pietro Accardi, il tecnico Leonardo Semplici e il suo staff. Viene così annunciato il nuovo allenatore Alberico Evani, il quale porterà con sè nel suo staff due ex Lazio. Infatti, come riportato da TMW, oltre a Paolo Bertelli come preparatore atletico, Evani ha scelto Attilio Lombardo e Angelo Gregucci rispettivamente come allenatore in seconda e come collaboratore tecnico.