Sampdoria, Jankto: "Lazio? Servirà qualcosa in più da parte nostra"

COPPA ITALIA - Al termine della gara vinta contro il Crotone che ha sancito il passaggio al Quarto turno di Coppa Italia, Jakub Jankto - centrocampista della Sampdoria - è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la prestazione odierna e proiettarsi al match di campionato contro la Lazio fra una settimana al Ferraris: "Stasera era difficilissima, anche se loro giocano in Serie B, perché quando abbiamo giocato qui avevamo sempre trovato delle difficoltà. Anche l'ambiente è molto caldo. L'importante era vincere, è stata una bella preparazione per il campionato. Abbiamo fatto degli errori, dobbiamo correggere qualcosa per prepararci al meglio per la Lazio. Noi giocatori stiamo provando a fare tutto, abbiamo un nuovo mister e ci sono movimenti nuovi, però siamo a disposizione".

Pubblicato ieri alle 23:40