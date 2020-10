Sampdoria, Keita lancia la sfida alla Lazio: "Sono pronto"

In un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX, l'ex biancoceleste oggi alla Sampdoria, Keità, ha parlato in vista della sfida di sabato contro la Lazio: “Sono pronto, sto facendo un lavoro specifico di dosaggio del carico perché ho iniziato troppo forte e devo rallentare per non rischiare i muscoli. Lazio? È una bellissima partita e sono felice di sfidarli, gli sono affezionato ma ora voglio solo vincere con la Samp e darò tutto se andrò in campo. Candreva? Sì, abbiamo giocato tante volte insieme, ci conosciamo bene e lui è sempre lo stesso e non devo raccontarlo io. Speriamo di fare grandi cose qui”.

