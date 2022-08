Sampdoria - Lazio, Colley potrebbe non essere della partita: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si è messa alle spalle la straordinaria vittoria contro l'Inter e ha iniziato a preparare la partita con la Sampdoria. La squadra di Maurizio Sarri sfiderà mercoledì 31 agosto alle 18:30 a Marassi quella di Marco Giampaolo che rischia di perdere un titolare. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com Omar Colley è vicino al trasferimento al Maiorca: il club in cui gioca Vedat Muriqi ha trovato l'accordo con il giocatore e dopo la prima offerta ai blucerchiati di 4 milioni, ha rilanciato. Il club di Genova si è già messo all'opera per trovare un sostituto e in quel caso darebbe il via libera a Colley.