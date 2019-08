Sampdoria - Lazio, Correa segna il gol dell'ex e non esulta

Era uno degli uomini più attesi, e alla fine ha colpito. Joaquìm Correa ha raddoppiato per la Lazio: Luis Alberto è bravo a recuperare palla e servire l'argentino che, solo davanti ad Audero, infila il pallone all'angolino per lo 0-2. Non ha esitato, El Tucu. Né davanti alla porta, né dopo aver insaccato la sfera contro la sua ex Sampdoria. Braccia subito al cielo e sguardo a metà tra il soddisfatto, e il rammaricato. Ma tant'è. Doveva ripartire da oggi per diventare un trascinatore dei biancocelesti, missione compiuta. Correa ha già messo il suo timbro sulla stagione.