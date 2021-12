Sampdoria-Lazio, i tifosi promuovono Strakosha: “Titolare per sempre”

Un ritorno da titolare col botto per Thomas Strakosha. Il portiere albanese torna a difendere i pali della Lazio dal primo minuto nel match esterno contro la Sampdoria. Prestazione maiuscola per lui condita da belle parate e interventi salva risultato. L'estremo difensore, cresciuto nelle giovanili biancocelesti, ha approfittato del momento no di Reina per riprendersi la titolarità e la fiducia del proprio allenatore. Adesso Sarri dovrà prendere una decisione e scegliere chi sarà il guardiano della porta per i prossimi impegni. Thomas è tornato alla grande e adesso non vuole più perdere il posto. Anche i tifosi hanno apprezzato la prova del portierone. Tanti i commenti sotto al suo ultimo post su Instagram che lo esaltano e lo promuovono come titolare fisso: "Bentornato", "Titolare sempre", "Rinnova", "Ci eri mancato". Pioggia di complimenti per l'albanese che può diventare l'uomo in più della Lazio in questo finale di 2021.