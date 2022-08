Sampdoria-Lazio, Luis Alberto chiede il perché del cambio a Sarri: la risposta

Fonte: Niccolò Di Leo - LaLazioSiamoNoi.it

La Lazio è in campo contro la Sampdoria allo Stadio Marassi di Genova. La squadra di Maurizio a Sarri vince 1-0 grazie alla rete di Immobile e, in un momento non semplice per i biancocelesti, Sarri decide di mettere mano alla panchina. Tra i tre cambi effettuati al 73' c'è anche quello di Basic che subentra al posto di Luis Alberto, partito titolare per la prima volta in stagione. Al momento dell'uscita dal campo, in maniera non polemica, il Mago si avvicina a Sarri chiedendo il perché del cambio, ricevendo un "perché dovevo farlo" come risposta da parte del suo allenatore. Senza alcun gesto di stizza o dì nervosismo Luis Alberto si è poi accomodato in panchina come Cataldi e Zaccagni, sostituiti insieme a lui.