Sampdoria - Lazio, Murillo: "Partita difficile, ma sappiamo cosa fare"

La Lazio sfiderà la Sampdoria in occasione della prima di campionato e il calciatore blucerchiato Murillo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel qualche minuto prima dell’inizio della partita: “È una partita difficile ma siamo la Sampdoria e sappiamo cosa dovremo fare. Siamo pronti. Ci siamo preparati nel dettaglio, la gara sarà complicata ma in campo dovremo lavorare per rendere tutto più facile”.