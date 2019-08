Sampdoria - Lazio, out due giocatori per Di Francesco

Prosegue il programma di Eusebio Di Francesco per preparare la sfida contro la Lazio di domani sera. In mattinata, la squadra blucerchiata si è ritrovata al Mugnaini per mettere a punto gli ultimi dettagli, prima della rifinitura di domani mattina. Eusebio Di Francesco ha potuto lavorare con tutti i suoi giocatori, esclusi Fabio Depaoli (sconterà la squalifica nella prima giornata di campionato) e Gonzalo Maroni. Il nuovo arrivato, infatti, è ancora fermo a causa dell'infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Crotone. Prosegue, dunque, il suo programma di recupero attraverso un percorso fisioterapico. Domattina, come detto, la squadra si rivedrà sul campo per gli ultimi preparativi, dopo i quali Di Francesco potrà diramare la lista dei convocati.

