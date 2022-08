Sampdoria-Lazio, Romagnoli sfida il suo passato: i suoi numeri a Genova

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La partita contro la Sampdoria ha un sapore particolare per Alessio Romagnoli. Il neo acquisto della Lazio ha infatti militato tra le file blucherchiate nella stagione 2014/2015. Dopo il debutto condito da qualche apparizione con la Roma, il difensore è stato mandato a Genova per acquisire l'esperienza necessaria per poter giocare con disinvoltura nel calcio dei grandi. Sotto l'ala protettrice di Sinisa Mihajlovic, Romagnoli si è ritagliato il suo spazio totalizzando 31 presenze e 2 reti tra Serie A e Coppa Italia. Una stagione che gli ha permesso di mettersi in luce e di essere acquistato dal Milan nella stagione successiva. Insomma, all'ombra della Lanterna è cresciuto in maniera esponenziale e adesso è pronto a riaffrontare quel passato che gli ha permesso di poter emergere in maniera definitiva.