Sampdoria, minacce e proiettili per Ferrero: "Ho paura per i miei figli"

Un periodo difficile per il numero uno della Sampdoria Massimo Ferrero. Il presidente è stato infatti vittima di minacce costanti a partire dal tentativo fallito di acquistare la società da parte della cordata guidata da Vialli. Ferrero aveva già presentato denuncia a Genova dopo il blitz dei tifosi in due ristoranti. Ora, si è rivolto alla Questura di Roma per sporgere una denuncia verso ignoti. Presso il suo indirizzo romano, sono infatti stati spediti alcuni proiettili. Il tutto è stato confermato anche dalla società stessa. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Adnkronos: "Chi mi minaccia è invisibile, non so chi siano i mandanti, ma vado avanti a barra dritta con il mio lavoro cercando di fare sempre meglio. Ho paura per i miei figli, solo questo. Ma il lavoro mi aggrada e non mi fa pensare a persone che, se fanno quello che fanno, hanno qualche problema. Vengano a dirmelo vis a vis, io voglio bene a tutti".