Sampdoria, Ranieri in pole per la panchina: accordo vicino

La Sampdoria, dopo l'avvio di campionato disastroso, è alla ricerca di una nuova guida per la panchina. Tanti i nomi rimbalzati in questi giorni, ma uno su tutti sembra ora trovar conferme: quello di Claudio Ranieri. Come riportato da Sky, oggi la dirigenza avrebbe incontrato a Roma il mister testaccino, che dal canto suo pretende garanzie tecniche. Comunque, mancherebbe solamente l'accordo economico per arrivare all'intesa completa. I presupposti ci sono: Ranieri potrebbe firmare un contratto biennale vincolato alla salvezza.

Pubblicato il 10/10 alle 22:35