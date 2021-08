Sanremo 2022, Ibrahimovic si propone: “Ama, ti devo salvare anche il prossimo anno?”

La 72^ edizione del Festival di Sanremo sarà diretta e condotta da Amadeus. Il palco dell’Ariston si accenderà a inizio del 2022, come di consueto agli inizi di febbraio, per una settimana circa. L’anno scorso il Festival è stato un grande successo, considerando anche il periodo storico, e per questo la rete ha deciso di affidarsi nuovamente allo showman siciliano, arrivato al suo terzo anno consecutivo. Ancora non ci sono novità su chi affiancherà Amadeus, ma intanto Zlatan Ibrahimovic lasciato la sua candidatura.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.