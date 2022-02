Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco: la classifica completa

Mahmood e Blanco hanno vinto la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il duo si è imposto con il brano Brividi che da giorni domina la classifica degli streaming. Secondo posto per Elisa, mentre Gianni Morandi ha chiuso terzo. Gioia anche per Fabrizio Moro, tifoso della Lazio, che si è visto assegnare il premio per il miglior testo. CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA COMPLETA

