Sarri, tabù finali: dopo la Lazio in Supercoppa anche il "suo" Napoli

NAPOLI-JUVENTUS - Sarri perde la seconda finale consecuitva e resta a zero titoli. Dopo il ko a dicembre contro la Lazio in Supercoppa, il tecnico della Juventus non riesce a sfatare il tabù e perde ancora, questa volta contro il "suo" Napoli. I rigori regalano la Coppa Italia a Gattuso, mentre Sarri resta a bocca asciutta. Ora per i bianconeri rimangono i due obiettivi campionato e Champions League.