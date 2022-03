Sassuolo, Dionisi: "La Lazio è più forte di noi. Berardi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio - Sassuolo è alle porte. Sabato 2 aprile alle 18:00, la squadra di Maurizio Sarri sfiderà i neroverdi allo Stadio Olimpico di Roma. All'antivigilia del match è intervenuto l'allenatore Alessio Dionisi in conferenza stampa: “La partita di sabato sarà difficile perché affrontiamo una squadra che vuole migliorare la propria situazione in classifica, è una squadra forte, ha tutti i migliori interpreti a disposizione. Non so se mancherà Luiz Felipe ma nei giocatori offensivi mancherà Pedro, ma Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile sono tre giocatore determinanti. Rispetto all’andata ci saranno le due mezzale che contro di noi non c’erano. La Lazio viene dal derby perso e proprio per questo vorrà riscattarsi”.

BERARDI - "C’è l’incognita della sosta che si porta dietro vantaggi e svantaggi. Noi dovremo dimostrare che abbiamo voglia di riiniziare e ripartire da dove abbiamo finito. Oggi è stato il primo allenamento svolto insieme, dunque quello di domani sarà molto importante e in due giorni dovremmo cercar di preparare la partita. Chi è stato qui ha avuto continuità di allenamento e si è potuto preparare al meglio, normale che chi è stato in Nazionale si è preparato in un altro modo e si è concentrato solamente sulle partite dell’Italia. Qualcuno è tornato più carico e qualcuno meno. Domenico Berardi oggi si è allenato a parte e vediamo domani, mi riservo la giornata di domani per prendere le decisioni".

OBIETTIVI - "Il finale di stagione è sempre molto importante perché si parla sempre in funzione del ricordo che si lascia e che si dà e quindi noi dobbiamo finire in crescendo. Le partite che affronteremo saranno difficili, la Lazio sulla carta è una squadra più forte della nostra. Però noi abbiamo come obiettivo il migliorare quanto fatto nell’andata, dar più continuità possibile e raccogliere punti. Sappiamo che dar continuità sabato sarà molto molto difficile".

NAZIONALE - “I nostri ragazzi devono avere la voglia e porsi degli obiettivi a breve termine. Questo è quello che dobbiamo fare tutti insieme. Per me Berardi ha dimostrato in Nazionale di avere dei valori importanti e di essere un giocatore importante. Domenico se non erro per età è il terzo giocatore più giovane ad aver raggiunto i 100 gol in Serie A. Forse prima di lui ci sono arrivati Baggio e Gilardino, dietro di lui ci sono Belotti e Francesco Totti”.

LAZIO - “La Lazio ha un’arma importante che è il riattacco su riconquista e l’attacco veloce. Se confermeranno queste statistiche questo contro di noi sarà difficile. Limitarli in quello sarà molto difficile, ha fatto le proprie fortune nei campionati precedenti dando continuità a questo. In più ha aggiunto qualità al gioco, per quanto riguarda noi, dobbiamo confermarci per far sì che si parli ancora dei nostri ragazzi. Dobbiamo pensare in funzione dell’allenamento di oggi e di domani, spero di recuperare Domenico al 100%, ma questo non lo so perché ha lavorato a parte. A prescindere da Domenico se ci sarà o meno, il sistema di gioco potrebbe essere lo stesso con o senza di lui. Dipende dalla nostra identità e dalle opportunità che la rosa mi dà".