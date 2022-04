Sassuolo, Dionisi: “Lazio? Perso per demeriti nostri. Con l’Atalanta…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni di distanza dal match contro l'Atalanta, valido per la 32esima giornata di Serie A e in programma domenica alle 15. Tra i tanti temi trattati, l'allenatore neroverde è tornato anche sulla sconfitta di sabato scorso contro la Lazio all'Olimpico. Queste alcune sue dichiarazioni: "Atalanta? Dobbiamo affrontarla con spensieratezza, con consapevolezza perché ci arriviamo consapevoli dei nostri mezzi e parlo di consapevolezza dopo un ko, ma secondo me abbiamo perso per demerito nostro, fermo restando i grandissimi meriti della Lazio. Siamo arrivati a un punto che se affrontiamo squadre migliori e non otteniamo un risultato positivo ci sono dei demeriti nostri e vuol dire che abbiamo raggiunto un altro livello. Ora la difficoltà sta nel mantenere questo livello. Dovremo fare di più di quanto fatto con la Lazio e potrebbe non bastare per ottenere un risultato positivo, dovremo essere bravi a gestire i momenti difficili".Dovremo essere bravi a riassettarci per domenica, se siamo gli stessi con la Lazio finirà male per noi, perché l'Atalanta è in salute e le occasioni che abbiamo concesso alla Lazio le sfrutta, le ha sfruttate la Lazio, l'Atalanta ancor di più".