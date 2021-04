Sassuolo, i nazionali non giocheranno contro la Roma: il comunicato

Il Sassuolo, considerati gli ultimi casi di positività al Covid-19 all'interno dell'Italia, ha preso un'importante decisione in vista della sfida contro la Roma, in programma sabato 3 aprile alle 15. Il comunicato ufficiale è apparso qualche minuto fa sui canali del club neroverde: "A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile".

Juventus furiosa, McKennie, Dybala e Arthur verso la non convocazione contro il Torino

Lady Musacchio: "Ho costruito da sola la mia professione. Roma? Più autentica di Milano"

TORNA ALLA HOMEPAGE