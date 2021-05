Sassuolo - Lazio, i convocati di De Zerbi: out Magnanelli, c'è Raspadori

Sul sito ufficiale del Sassuolo è stato appena convocato l'elenco dei giocatori chiamati da De Zerbi per la sfida contro la Lazio: "In vista del match di questa sera contro la Lazio, ultima giornata di Serie A TIM in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 20.45, mister Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori: PORTIERI: Andrea CONSIGLI; Gianluca PEGOLO; Stefano TURATI. DIFENSORI: MARLON; Kaan AYHAN; ROGERIO; Federico PELUSO; Mert MULDUR; Vlad CHIRICHES; Jeremy TOLJAN; Gian Marco FERRARI; Giorgos KYRIAKOPOULOS. CENTROCAMPISTI: Maxime LOPEZ; Filip DJURICIC; Pedro OBIANG; Junior TRAORE; Mehdi BOURABIA; Manuel LOCATELLI. ATTACCANTI: Jeremie BOGA; Francesco CAPUTO; Giacomo RASPADORI; Domenico BERARDI; Lukas HARASLIN; Gregoire DEFREL".

