Lazio, anniversario di matrimonio per Immobile: ecco la sorpresa per Jessica - FOTO

Quella di oggi è per la famiglia Immobile una giornata speciale. Ciro e Jessica festeggiano infatti il settimo anniversario di matrimonio. Per l'occasione, il bomber della Lazio, che non parteciperà con tutta probabilità alla trasferta di Sassuolo causa febbre, ha voluto sorprendere sua moglie. Nel giardino di casa, cinque mazzi di rose rosse a formare la frase "ti amo". Poi, un tenero messaggio via Instagram: "Felice anniversario amore mio. Ti amo goni giorno sempre di più".

Sassuolo - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Serie A, le ultime sfide della stagione: Milan, Juventus e Napoli per la Champions

TORNA ALLA HOMEPAGE