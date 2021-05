Serie A, le ultime sfide della stagione: Milan, Juventus e Napoli per la Champions

Siamo giunti alla domenica dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Sette le sfide in programma, a partire da Inter - Udinese, al termine della quale avverrà la festa scudetto della squadra di Conte. Alle 20.45 il fischio d'inizio delle altre partite: Atalanta - Milan, Bologna - Juventus e Napoli - Hellas Verona quelle decisive per capire chi rimarrà fuori dai primi quattro posti in classifica, e si dovrà dunque "accontentare" della qualificazione in Europa League. Sassuolo e Roma, impegnate rispettivamente con Lazio e Spezia, si giocano a distanza il settimo posto, quello che porta alla Conference League, la neo-nata competizione. Infine, Torino - Benevento. La sfida, che avrebbe potuto essere un vero e proprio scontro salvezza, non muoverà nulla a livello di classifica: i granata, che hanno pareggiato l'ultima con i biancocelesti, hanno conquistato la salvezza con una gara d'anticipo.

