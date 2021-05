Lazio, Capello: "Ecco cosa penso sul possibile rinnovo di Inzaghi"

Con oggi si chiude una delle stagioni più concitate degli ultimi anni. La Juventus ha ceduto lo scettro all'Inter dopo 9 anni di dominio, la lotta per gli ultimi posti per la Champions League è ancora aperta, ma Lazio e Roma non rientrano tra le squadre in corsa. Fabio Capello, durante una lunga intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha detto la sua sul percorso dei biancocelesti: "La Lazio ha una buonissima squadra, ma ha avuto un rendimento terribilmente altalenante. Mi ha deluso". Passando al capitolo Inzaghi, per lui la faccenda è complicata perché "dopo cinque anni non riesci più a trasmettere qualcosa di significativo ai giocatori". A chi cita gli esempi di Ferguson e Wenger dice: "Ferguson non allenava, andava a vedere le sedute un paio di volte a settimana e aveva grandi collaboratori. Poi arrivava lui, parlava, decideva e veniva seguito. Era esterno alla vita quotidiana del campo. Lo stesso vale per Wenger. Da noi la gestione è completamente diversa e dopo cinque anni un tecnico ha poco da dire".

