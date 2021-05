Ventola: "In caso di Champions, ecco dove va Sergio Conçeicao"

Il rebus allenatori impazza in Serie A. Sono tante le panchine ancora in bilico, tra cui quella del Napoli. Gennaro Gattuso darà l'addio dopo la gara contro l'Hellas Verona ed è corsa a tre tra Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Sergio Conçeicao. A Bobo Tv su Twitch Nicola Ventola, compagno di Conçeicao ai tempi dell'Inter, ha parlato del suo futuro: "So che Sergio è un nome caldissimo se il Napoli centra la qualificazione in Champions". In Portogallo rumors dicono che l'ormai ex tecnico del Porto sarà in Italia mercoledì. Probabile un incontro con De Laurentiis, anche se il portoghese è stato accostato anche alla Lazio in caso di separazione con Simone Inzaghi.