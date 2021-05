Lazio, Inzaghi tributa capitan Lulic all'ultima in biancoceleste

Tutto ha un inizio e ha una fine, anche cose che pensavamo fossero infinite. Delle volte però ci sono eccezioni che confermanano la regola e sicuramente la storia d'amore tra Lulic e la Lazio ne è l'esempio lampante. Il numero 19 ha fatto la storia di questo club toccando l'apice massimo il 26 maggio 2013, quando con un tocco non troppo coordinato ha segnato il gol della vittoria eterna. Senad non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a giugno, e quella di stasera sarà la sua ultima partita in biancoceleste. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi onorerà i 9 anni di servizio del capitano concedendogli la maglia da titolare contro il Sassuolo.

