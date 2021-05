Sassuolo - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Sassuolo - Lazio è una delle gare in programma per la 38esima giornata di Serie A. Mentre la squadra di Inzaghi non ha più nulla da chiedere a questo campionato, i neroverdi sono ancora in corsa per il settimo posto e la conseguente qualificazione alla prima edizione della Conference League. La formazione di De Zerbi, dunque, dovrà battere i biancocelesti e sperare in una mancata vittoria della Roma sul campo dello Spezia. E anche nel caso in cui i giallorossi dovessero pareggiare, il Sassuolo dovrebbe rispondere con un successo con cinque gol di scarto. La Lazio, tuttavia, vorrà chiudere al meglio la propria stagione dopo due risultati deludenti: la sconfitta nel derby e lo 0-0, non privo di polemiche, con il Torino.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Per seguire la sfida sarà necessario avere l'abbonamento a Sky. Sarà l'emittente satellitare a trasmettere il match in esclusiva, proponendolo sul canale Sky Sport (canale 255). Il match verrà mandato in onda anche dalle due piattaforme di streaming Sky Go e NOW: due applicazioni utilizzabili sia su pc, che smartphone e tablet. Appuntamento a domenica ore 20.45 al Mapei Stadium per Sassuolo - Lazio.

Sassuolo - Lazio, probabili formazioni: Inzaghi fa la conta fra squalifiche e infortuni

Bologna - Juventus: Valeri a dirigere, Giacomelli al Var. Mihajlovic aveva previsto tutto...

TORNA ALLA HOMEPAGE