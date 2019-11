Sassuolo - Lazio, Mandorlini: "Biancocelesti forti, oggi partita fondamentale" - VIDEO

La Lazio affronta il Sassuolo. In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto Andrea Mandorlini, sulla tribuna del Mapei Stadium: "La Lazio é una squadra molto forte, con una buona classifica. Oggi deve fare una gara importante perché il Sassuolo gioca bene. Mi aspetto un match emozionante. Vincendo oggi i biancocelesti farebbero un passo importante. La Lazio ha un buon organico e deve puntare come minimo al terzo posto. Perché ero a Cluj? Ero lì per motivi personali, non ha portato bene e spero che oggi vada meglio. Supercoppa? Difficile fare pronostici, ma la Lazio non è seconda a nessuno. Può giocarsela con le grandi squadre, la partita è aperta".

