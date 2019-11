Sassuolo - Lazio, Romagna: "Sarà stimolante affrontare Immobile..."

Il difensore del Sassuolo Filippo Romagna è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del prossimo match di campionato in cui i neroverdi affronteranno la Lazio: “Veniamo da un buon momento in campionato. Nelle ultime partite abbiamo collezionato due risultati utili consecutivi: il pareggio con il Lecce e poi la vittoria nel derby contro il Bologna. Così facendo siamo riusciti a lavorare con maggior entusiasmo. Adesso abbiamo ancora più voglia di conquistare punti".

LAZIO - "La Lazio è una squadra forte che ha tanta qualità, in particolar modo in attacco. Mi viene subito in mente Immobile; un attaccante con una incredibile vena realizzativa. Uno come lui segna tantissimo. Per noi deve essere uno stimolo giocare contro grandi campioni. Il centravanti biancoceleste vive un momento di forma strepitoso e per questo sarà stimolante affrontarlo. In difesa poi, la Lazio ha Acerbi che qui a Sassuolo ha lasciato il segno. Si può sempre imparare da calciatori d’alto livello come lo è lui. Per noi difensori, Francesco è un modello da imitare“.

