Sassuolo - Milan, ammonito Kessié dopo il fallo su Bourabia: salterà la Lazio

Brutte notizie in casa Milan. Franck Kessié ha rimediato l'ammonizione nella sfida contro il Sassuolo dopo aver fatto fallo su Bourabia. Il centrocampista, che era diffidato, non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la partita contro la Lazio di mercoledì. La sua assenza si aggiunge a quelle di Kjaer, Bennacer, Gabbia e Ibrahimovic, con Rebic da valutare.

Serie A, Rafael Leao segna il gol più veloce nella storia della competizione

Sassuolo, Carnevali: “Tifosi allo stadio? Siamo governati da un non Governo...”

TORNA ALLA HOMEPAGE