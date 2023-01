Sassuolo paradossale: vale 200 milioni ma la media punti è da retrocessione

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Se il Sassuolo oggi non è ancora in lotta per non retrocedere è solo perché, chi è dietro, ha fin qui collezionato sconfitte su sconfitte. Eppure un eventuale vittoria della Sampdoria contro l'Empoli potrebbe già stasera accendere la spia gialla perché i neroverdi - quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate - stanno attraversando una crisi profonda e non si intravede via d'uscita.

Sedici punti in 18 giornate di campionata è media-punti da zona retrocessione. E i 17 gol in 18 giornate accendono le luci sulle difficoltà di un attacco che - sulla carta - ha qualità per insidiare chi gioca per le zone europee delle classifica. Pinamonti centravanti, Defrel e Alvarez come alternative. Berardi e Laurientié a completare il tridente, ma anche Traorè, Ceide e il giovane gioiellino D'Andrea. Il Sassuolo non ha nulla in comune col 17esimo posto in classifica eppure oggi si trova lì, alle prese con una crisi di risultati e una contestazione dei tifosi che puoi aspettarti in tante piazze della Serie A, ma difficilmente nella tranquilla Sassuolo.

"Il profitto la vostra passione. Il risultato? L'ennesima delusione". Recitava lo striscione esposto al Mapei Stadium ieri pomeriggio, in occasione del match perso con la Lazio. Eppure al netto delle cessioni estive, soprattutto quella di Giacomo Raspadori, la rosa a disposizione di Dionisi è allestita per campeggiare nella parte destra della classifica. Secondo Transfermarkt, ad esempio, la rosa neroverde ha un valore di poco superiori ai 200 milioni di euro: è nona in classifica, subito dietro alla Fiorentina e davanti a club come Torino e Udinese. Per Dionisi è soprattutto un problema di episodi ma se la vittoria manca ormai da tre mesi (sei sconfitte e un pareggio nelle ultime sette) parlare solo di episodi è riduttivo. Il rischio è quello di non analizzare a pieno una crisi profonda, che riguarda soprattutto il rettangolo verde di gioco.