Sassuolo, preparazione in vista della Lazio: domani la rifinitura

Lazio e Sassuolo apriranno la 31ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo all'Olimpico sabato alle 17:15 e domani sarà già giorno di vigilia. Gli uomini di De Zerbi, come comunicato dal club neroverde, sono scesi in campo oggi per una seduta defaticante dopo la vittoria di ieri sera contro il Bologna. Domani mattina al Mapei Football Center si terrà la rifinitura prima della conferenza stampa del tecnico delle 14:30. Nel pomeriggio, infine, la partenza per Roma, in attesa del match del giorno seguente.

