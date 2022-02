Sassuolo-Roma, frittata di Rui Patricio: i neroverdi trovano il pari

Grande inizio di secondo tempo per il Sassuolo. Nel match interno contro la Roma, la squadra neroverde trova il gol del pari dopo pochissimi minuti della ripresa. Bella azione sviluppata sulla corsia sinistra con Traoré che si presenta in area di rigore in zona defilata. Il giovane fantasista di Dionisi cerca un cross che viene deviato da Smalling e diventa un tiro in porta. La parata per Rui Patricio sembra agevole, ma l'estremo difensore giallorosso viene preso contro tempo e non riesce a tenere il pallone tra i guantoni. La sfera entra oltrepassa la linea di porta e il Sassuolo pareggia il gol su rigore di Abraham nel primo tempo.