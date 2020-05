Scarpa d'Oro 2019/20, la classifica: Lewandowski raggiunge Immobile

SCARPA D'ORO CLASSIFICA - Robert Lewandowski agguanta Ciro Immobile. L'attaccante polacco è tornato in campo con il suo Bayern Monaco e in due giornate ha colmato il gap sull'attaccante biancoceleste. I bavaresi hanno battuto per 5-2 in casa l'Eintracht Francoforte ( da segnalare due gol e un autogol di Hinteregger, vecchia obiettivo di mercato biancoceleste). Il 32enne di Varsavia ha siglato il momentaneo 3-0 in apertura di ripresa salendo a quota 27 centri. Mentre in Italia non si sa quando ripartirà il campionato, in Germania la stagione è ripresa. Lewandowski ha sfruttato il lockdown per smaltire l'infortunio alla tibia rimediato contro il Chelsea. Robert adesso condivide la prima posizione con Immobile.

REGOLAMENTO - Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. La classifica si fa avvincente con Ciro e Lewandowski appaiati in vetta e Haaland del Dortmund terzo a dieci punti di distanza. In Bundesliga, però, mancano solo sette giornate mentre la Serie A ne deve ancora giocare dodici. La Bundesliga, però, ha la certezza di disputarle mentre il nostro campionato ancora non sa quale sarà il suo futuro. Si spera che, magari seguendo il protocollo tedesco, il campinato possa ripartire al più presto. Immobile vuole trascinare i suoi e restare in vetta alla classifica, Due anni fa l'ha solo sfiorata, ma stavolta vuole portarla a casa. Di seguito la top ten della Scarpa d'Oro:

1- Immobile (Lazio) - 54 punti

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 54 punti

3- Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund) - 44 punti

4- Werner (Lipsia) - 42 punti

4- Cristiano Ronaldo (Juventus) - 42 punti

6- Messi (Barcellona) - 38 punti

6- Vardy (Leicester) - 38 punti

8- Mbappé (Psg) - 36 punti

8- Ben Yedder (Siviglia) - 38 punti

10- Lukaku (Inter) - 34 punti

10- Aubameyang (Arsenal) - 34 punti