Sci, doppietta Italia a St. Moritz: vince Goggia, seconda Brignone

A St. Moritz è festa azzurra. L'Italia dello sci piazza una doppietta nel SuperG femminile sulle nevi svizzere. Torna alla vittoria Sofia Goggia, che con il tempo di 1'12"96 precede di un centesimo la compagna di squadra Federica Brignone. Completa il podio la statunitense Mikaela Shiffrin in ritardo di 0"13, quarta l'austriaca Nicole Schmidhofer (+0"30) e quinta l'altra svizzera Lara Gut a 72 centesimi dall'azzurra. Per Sofia è il settimo sigillo in Coppa del Mondo (terzo successo nel superG), la prima vittoria della stagione, arrivata dopo una trasferta americana non soddisfacente.