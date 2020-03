Scompariranno le compagnie aeree? EasyJet lancia l'allarme: "L'ipotesi c'è"

Un futuro incerto per tutti nel tempo da epidemia di Coronavirus, comprese le compagnie aeree. A diffondere l'ipotesi di uno scenario apocalittico per i voli di tutto il mondo è EasyJet. La compagnia aerea low cost ha diffuso un comunicato che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Non c'è alcuna garanzia che le compagnie aeree, con i benefici che recano alle persone, all'economia e alle imprese, saranno in grado di sopravvivere a quello che potrebbe trasformarsi in un sostanziale blocco dei viaggi nel lungo periodo, con una prospettiva di ripresa molto lenta".

