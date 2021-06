Sconcerti: "Caso Salernitana? Barbaro dare un mese per vendere un'azienda da 60 milioni"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della Salernitana e, in particolare, del tempo dato a Claudio Lotito per vendere la società. Il giornalista si è espresso in questo modo: "Credo che sia un po' barbaro dare un mese per vendere un'azienda da 60 milioni come termine. Prima non potevano prepararsi, non sapevano se sarebbero andati in Serie A, cosa che significa dimezzamento o raddoppio del valore. Mi pare davvero una cosa fuori dal mondo economico, dalla realtà. Pur dando a Lotito tutta la sua complessità e le sue stranezze, mi sembra che questa regola sia fortemente da discutere. Quanto tempo gli si potrebbe dare? Tecnicamente non ce la fai in 30 giorni, se fai le cose per bene. Non è un negozio... Sappiamo che personaggio sia Lotito però questa regola mi sembra iniqua".

