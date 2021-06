Calciomercato Lazio, Mihaila potrebbe essere una soluzione per l'attacco

La Lazio è in cerca di esterni d'attacco per modulare la rosa al 4-3-3, modulo preferito di Sarri. I nomi accostati in questi giorni ai biancocelesti sono tanti, soprattutto quelli di Felipe Anderson e Julian Brandt. Pare che però Tare stia lavorando sotto traccia a un giocatore che conosca già la Serie A. Secondo Sportparma.com, il ds laziale è rimasto colpito da Valentin Mihaila, esterno romeno del Parma che proprio in questa stagione all'Olimpico ha realizzato un gol contro la Lazio durante gli ottavi di finale di Coppa Italia.

LA TRATTATIVA - Per il giocatore crociato Tare sarebbe pronto a offrire 8 milioni di euro più bonus (circa la stessa cifra pagata dai gialloblù al moment dell'acquisto). Nella trattativa potrebbe essere inserito anche il cartellino di un giocatore (al momento il più papabile è Cicerelli, di ritorno dal prestito alla Salernitana). L'offerta sembra essere allettante sia per il club, che così rientrerebbe dall'investimento, sia per il calciatore che andrebbe a guadagnare di più rispetto al suo stipendio attuale.