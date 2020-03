Sconcerti: "La Lazio ha più giocatori decisivi rispetto alle altre"

La Lazio continua a travolgere l'avversario: è primo posto in solitaria. Ai microfoni di Calciomercato.com è intervenuto Sconcerti: "La Lazio è la squadra più compiuta, la più completa, quella che ha meno problemi. E forse ha anche un numero di giocatori decisivo rispetto alle altre. Da Luis Alberto a Immobile, da Milinkovic a Correa, fino ad Acerbi: altrove ci sono giocatori più famosi, ma non così decisivi. Guarda cosa hanno fatto con Lazzari: Inzaghi l'ha trasformato in un grande giocatore, decisivo ogni volta che ha campo davanti".

