Sconcerti: "La Lazio non ha bisogno di fare mercato, sarebbe senza senso"

Tra chi deve aggiustare e chi rivoluzionare, magari cercando il colpo fortunato, il calciomercato di gennaio appassiona e coinvolge quasi ogni club di Serie A. Dal canto suo, però, la Lazio non è mai stata avvezza a grandi manovre invernali. Si parla di rientri alla base da Salerno, poco altro. E per Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, quella per cui sembrerebbe propendere la società dovrebbe rivelarsi come la scelta più giusta da fare: "La Lazio non ha bisogno di niente sul mercato. Quando hai un equilibrio stabile e un gruppo completo, andare a prendere dei giocatori solo perché le altre stanno comprando non ha senso".

