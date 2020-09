Sconcerti: "Roma, situazione con Dzeko imbarazzante. Lui non è sereno"

Questa sera alle 20.45 la Roma farà il suo esordio in campionato contro il Verona in trasferta. Nella lista dei convocati giallorossi c'è anche Edin Dzeko, che infatti ieri è partito col resto della squadra per Verona. Peccato però che il bosniaco in queste ora stia pensando principalmente alla sua nuova avventura alla Juventus, che ormai appare scontata. Una situazione particolare quindi quella di Fonseca che dovrà contare su Dzeko, sapendo che presto sarà un suo avversario. Sconcerti ha commentato così la situazione ai microfoni di TMW Radio: "Fonseca ha ragione. Dzeko sarà sostituito da Milik, ma finchè non ci sarà gioca Dzeko. E la Roma non ha neanche il centravanti di riserva. E' una situazione imbarazzante. E' vero che Dzeko è un professionista ma sarà una partita particolare anche per lui. Credo che giocherà per salutare la gente, che dovrà dargli un grosso tributo per quello che ha fatto. Ha avuto una forza eccezionale per giocare così tante partite e per segnare così tanto". Chissà se la "gente" romanista sarà pronta a salutarlo nel migliore dei modi, prima del suo passaggio alla Juve.

