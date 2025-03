Scudetto, Amadeus e Collovati in coro: "Juventus in corsa? No, meglio la Lazio!"

TUTTOmercatoWEB.com

La corsa scudetto in questa stagione è apertissima. Mai nell'era dei tre punti si era arrivati a questo punto del campionato con appena 15 punti in classifica di distanza tra la prima e l'ottava in classifica. Le pretendenti per il titolo sono principalmente Inter, Napoli e Atalanta, anche se matematicamente ci sarebbero anche altre squadre in corsa. Questo è stato il dibattito a Il Bello Del Calcio, a cui hanno preso parte anche Amadeus, Pierpaolo Marino e Fulvio Collovati.

Con le ultime cinque vittorie in campionato la Juventus ha risalito diverse posizioni, piazzandosi a +2 sulla Lazio e dunque è sorta la domanda: "C'è anche la Juventus in corsa per lo Scudetto?" Gli ospiti in coro hanno risposto di no e che se si considera la Juventus una papabile vincitrice a questo punto bisognerebbe includere anche la Lazio.

Queste le parole di Amadeus: "Se può rientrare la Juventus in corsa per lo Scudetto allora credo di più alla Lazio!"

E queste quelle di Collovati: "Se vogliamo scherzare, scherziamo. Avete visto giocare la Juve? E avete visto il primo tempo della Lazio contro il Milan? Poteva fare 4/5 gol. E allora punto più sulla Lazio che sulla Juventus".

Di seguito il siparietto pubblicato sui canali social del programma televisivo.