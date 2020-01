Scudetto, Colantuono: "Occhio alla Lazio, può diventare una pretendente"

La classifica recita Juventus 51, Inter 47 e Lazio 45. I biancocelesti però hanno una partita da recuperare (contro il Verona il 5 febbraio, ndr) e in caso di vittoria scavalcherebbero l'Inter in seconda piazza. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato della corsa Scudetto l'ex tecnico della Salernitana Stefano Colantuono: "Occhio alla Lazio, ha soltanto il campionato da giocare e potrebbe diventare una pretendente accreditata. La Juve la metto sempre un gradino sopra le altre, anche se all’Inter dovessero arrivare Eriksen e Giroud che sarebbero giocatori che arriverebbero in corsa. Conte avrebbe comunque bisogna di tempo".

