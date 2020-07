Scudetto, Mara Maionchi: "Altre squadre lo meriterebbero più della Juventus"

Dalla musica al calcio il passo forse non è brevissimo, ma sicuramente quando parla Mara Maionchi sa come farsi sentire in tutti i campi. La produttrice discografica e storica giudice di X Factor è stata raggiunta dai microfoni di Tuttomercatoweb e interrogata su cosa pensasse lei, da tifosa bianconera, della stagione della Juventus: "Non mi ha entusiasmato, ci sono altre squadre che avrebbero meritato di più. Non sono una super esperta ma tutti hanno visto che lo spettacolo, con Sarri, non è arrivato. Ora speriamo nella Champions e concentriamoci su questo obiettivo. Ragazzi, giochiamo...".