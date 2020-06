Scudetto, Marani: "La Lazio ha perso un vantaggio, ma non escludo possa farcela"

Ai microfoni di Sky Sport si è parlato dell'introduzione delle 5 sostituzioni. Matteo Marani ha valutato la novità rispetto alla lotta Scudetto tra Juventus e Lazio: "L'introduzione delle 5 sostituzioni è un aiuto per la Juventus che ha una rosa sicuramente più competitiva. Inoltre la Lazio ha perso il vantaggio che aveva sui bianconeri, quello di non giocare le coppe. I biancocelesti a me piacciono tantissimo, cominciavo veramente a pensare, e non è che ora lo escludo, che fosse fortissima la sua candidatura per la vittoria finale".

