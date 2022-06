Sebastiano Siviglia, una nuova panchina lo aspetta: è il nuovo tecnico del Potenza

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

400 presenze tra Serie A e B con le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Roma, Parma e Lazio, poi la carriera da allenatore partita dalla panchina del Monterotondo nella stagione 2010/2011, passando in seguito per il settore giovanile biancoceleste. Per Sebastiano Siviglia è il momento di abbracciare un nuovo progetto, quello del Potenza in Serie C. L'arrivo del nuovo tecnico è stato annunciato nella conferenza stampa odierna dal nuovo presidente della società rossoblù, Angelo Donato Macchia.