Senato, tamponi e Salernitana: Report, quante inesattezze su Lotito!

L'ultima puntata di Report è stata caratterizzata dal servizio (durato più di un'ora) sul presidente della Lazio Claudio Lotito. Tanti i temi analizzati, in un clima artatamente moralista, a tratti inquisitorio e giustizialista. Al netto dell'attacco su vari fronti, a tratti raffazzonato e isterico, alla fine rimane la sensazione della non notizia: il numero uno biancoceleste ha sempre operato nel pieno rispetto delle regole e addirittura in alcune delle vicende analizzate Lotito rappresenta la parte lesa. Della storia relativa al bilancio della Lazio abbiamo già scritto in mattinata, di seguito l'analisi dei capitoli sulla mancata elezione al Senato, sul caso tamponi e sulla vendita della Salernitana.

SENATO - L'architettura dello stato prevede che la decisione sulla validità o meno dell'elezione dei senatori spetti alla Giunta delle elezioni e immunità di Palazzo Madama. L'ultimo placet è riservato all'aula, ma i risultati delle votazioni della Giunta sono insindacabili. In meno di un anno e mezzo, tra il 4 agosto 2020 e il 16 dicembre 2021, sono arrivati due via libera alla mozione di Adriano Paroli che assegna a Claudio Lotito il seggio in Senato ora nelle mani di Vincenzo Carbone. Quanto alle lamentele di Pietro Grasso e Liberi e Uguali, che rivendicherebbero il seggio per Giuseppe De Cristofaro, lo stop è arrivato dalla Giunta. Fine dei giochi.

TAMPONI - Il (presunto) caso tamponi Lazio è arrivato a conclusione e la condanna definitiva è stata minima rispetto alla risonanza mediatica offerta da giornali e tv. Dalle sentenze del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni e della Corte d'appello federale emerge una verità incontrovertibile: Ciro Immobile non è mai sceso in campo positivo al coronavirus. Tutte le partite giocate sono state precedute da tamponi negativi. Un altro aspetto fondamentale omesso da Report è il riprocessamento dei tamponi (prelevati dal laboratorio Futura Diagnostica) disposto dalla Procura di Avellino ed effettuato dall'ospedale pubblico Moscati della città irpina. Il tampone di Immobile, la cui identità è stata confermata addirittura dal test del dna, è risultato di nuovo negativo, confermando quanto certificato da Futura Diagnostica. L'altro equivoco emerso dal servizio, soprattutto dalle dichiarazioni di Crisanti è sulla ripetitività dei test effettuati da Immobile: non è vero che i calciatori dovessero attenersi alle normali regole sulla quarantena, in quanto sottoposti al protocollo calcistico, validato dal Comitato Tecnico Scientifico, che 'ammorbidiva' il concetto di quarantena e prevedeva in caso di positività successivi test per verificare l'eventuale negativizzazione. Ossia la stessa procedura seguita dai giocatori di tutte le squadre profesisonistiche risultati positivi.

SALERNITANA - Tra le offerte presentate per l'acquisto della Salernitana i trustee, secondo dei parametri non comunicati pubblicamente, hanno accettato quella più bassa, chiudendo la cessione di una società sanissima alla cifra di 10 milioni di euro. Alla fine della storia Lotito e il cognato Marco Mezzaroma, secondo le valutazioni di mercato fatte dall'estate in poi, hanno chiaramente subito un danno economico: eventuali responsabilità verranno accertate dagli organi competenti, quel che è certo è che la gestione della vicenda alla fine ha portato a spianare la strada a Danilo Iervolino a discapito di chi la Salernitana l'aveva condotta dai dilettanti fino alla Serie A.