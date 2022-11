Serbia, il ct Stojković: "Noi qui e l'Italia a casa a guardare la Coppa del Mondo"

TUTTOmercatoWEB.com

Questa sera la Serbia di Milinkovic-Savic farà il suo esordio al campionato del Mondo nella gara in programma alle 20.00 con il Brasile. Il ct Dragan Stojković, in conferenza stampa, ha espresso non solo la felicità e l'emozione ma ha tirato in mezzo anche l'Italia: "Sono molto orgoglioso di aver portato la piccola Serbia in Qatar. Essere tra le 32 al Mondiale è importante, col Brasile è solo la prima partita. Ma ripeto, il solo fatto di essere qui mi rende felice. Noi siamo qui, l'Italia è a casa a guardare la Coppa del Mondo".