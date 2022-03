Serbia, Milinkovic orgoglioso: “È una questione di famiglia” – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Sergej Milinkovic Savic ha lasciato la Capitale per aggregarsi alla nazionale impegnata in questi giorni nelle amichevoli con Ungheria e Danimarca. Insieme al Sergente c’è anche il fratello minore Vanja, portiere del Torino. I due seppur rivali in campionato quando vestono la maglia della Serbia tornano ad essere alleati, lo ha ribadito il centrocampista biancoceleste condividendo un post tramite il proprio profilo Instagram. Uno scatto che li ritrae in campo e sotto si legge: “Per difendere i nostri colori, è una questione di famiglia”.

