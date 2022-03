Serbia, Milinkovic si allena: in campo senza mascherina – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non si sa ancora niente sullo stato di salute di Sergej Milinkovic Savic che nella gara di ieri, contro la Roma, ha ricevuto una brutta gomitata al naso da Ibanez. Un episodio che fa discutere ma a preoccupare erano soprattutto le sue condizioni. È uscito dolorante dal campo e si temeva potesse trattarsi di una frattura al setto nasale. Il centrocampista biancoceleste, nel frattempo, ha raggiunto i suoi compagni di nazionale in vista delle amichevoli contro Ungheria e Danimarca ed è sceso regolarmente in campo per la seduta di allenamento. Come testimonia la sua story su Instagram, il Sergente non ha indossato la mascherina protettiva nel corso dell’esercitazione. Un dettaglio non di poco conto che lascia pensare e sperare che forse l’entità dell’infortunio sia meno grave del previsto.

